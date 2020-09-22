Плющенко о переходе Косторной: в своём интервью она исчерпывающе всё объяснила

Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал переход Алёны Косторной в свою академию из группы Этери Тутберидзе.

По мнению специалиста, спортсменка сама всё исчерпывающе объяснила в интервью.

«Я же рассуждаю просто: если человек хочет кататься, а у меня есть возможность его тренировать, почему нет? Если честно, я вообще не понимаю скандалов на тему «как можно уйти от Тутберидзе к Плющенко». А как Трусова ушла от Волкова к Тутберидзе? Или другие? Громких переходов в фигурном катании всегда было огромное количество», — сказал Плющенко в интервью RT.

Плющенко также объяснил, почему не стал тренировать Александру Трусову два года назад.