Плющенко о переходе Косторной: в своём интервью она исчерпывающе всё объяснила

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Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал переход Алёны Косторной в свою академию из группы Этери Тутберидзе.
Плющенко о переходе Косторной: в своём интервью она исчерпывающе всё объяснила
  • РИА Новости

По мнению специалиста, спортсменка сама всё исчерпывающе объяснила в интервью.

«Я же рассуждаю просто: если человек хочет кататься, а у меня есть возможность его тренировать, почему нет? Если честно, я вообще не понимаю скандалов на тему «как можно уйти от Тутберидзе к Плющенко». А как Трусова ушла от Волкова к Тутберидзе? Или другие? Громких переходов в фигурном катании всегда было огромное количество», — сказал Плющенко в интервью RT.

Плющенко также объяснил, почему не стал тренировать Александру Трусову два года назад.

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