Плющенко объяснил, почему не стал тренировать Трусову два года назад

Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко объяснил, почему начал работать с Александрой Трусовой только в этом сезоне.

«Пользуясь случаем, я хотел бы ещё раз расставить точки над «и», хотя уже говорил об этом. Сашу Трусову никто не переманивал. Мне важно это сказать, потому что многие действительно думают, что между нами велись какие-то длительные закулисные переговоры. Просто два года назад, когда мне впервые позвонил папа Саши, я честно сказал, что у меня маленькая площадка, на которой невозможно работать серьёзно, и поэтому я сам не до конца определился, захочу ли заниматься тренерской деятельностью. Пришло время, родители снова вышли на связь, и мы приняли решение тренироваться вместе. Что именно произошло в прежней группе, я не знаю, не вникал», — заявил Плющенко в интервью RT.

Ранее специалист признался, что закупил для своей школы тренажёры Алексея Мишина.