Плющенко: я закупил для своей школы тренажёры Мишина

Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о том, как организовывал работу в своей академии.

По его словам, он приобрёл оборудование у коллеги Алексея Мишина.

«Я начал с того, что закупил для своей школы мишинские тренажёры. Мы очень много в этом году занимались на них: вращались, работали с грузами, с резинами, провели очень хороший летний сбор в Кисловодске, и я вижу — результат есть. А насчёт скольжения, Трусова действительно понимает, что в этом плане нужно ещё очень много работать. При этом Сашу не нужно заставлять тренироваться. Я иногда даже её останавливаю», — рассказал Плющенко в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Плющенко поделился впечатлениями от тренерской работы.