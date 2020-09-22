Плющенко о работе тренером: очень сложно, но я каждый день с утра до вечера провожу на катке

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился впечатлениями от тренерской работы.

«Я уже год как стал серьёзно заниматься тренерской деятельностью: у меня появились свои группы, которых до этого не было, каждый день с утра до вечера я провожу на катке. Это очень сложная работа, но мне она нравится», — рассказал Плющенко RT.

Он отметил, что ему очень повезло с тренерским коллективом.

«У нас работает прекрасный специалист по общефизической подготовке, многократный чемпион мира по рок-н-роллу Ерем Газазян. Две группы ведёт Александр Волков, прекрасно вписались в коллектив Дима Михайлов, Сергей Алексеев. Серёжа Розанов пришёл недавно, он, считаю, один из лучших специалистов по технике и, как выяснилось, потрясающий хореограф. Поставил две программы Саше Трусовой, сейчас сделал одну из программ Алёне Косторной. Лену Ильиных я пригласил к себе уже с приходом обеих девочек. Решил, что нам нужен для работы с ними именно танцор, причём женщина. Лена прекрасно владеет коньком, хорошо чувствует хореографию, понимает её», — добавил специалист.

Ранее тренер академии Плющенко рассказал, кто мог бы соперничать по прыжкам с Трусовой.