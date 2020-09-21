Тренер академии Плющенко рассказал, кто мог бы соперничать по прыжкам с Трусовой

Александр Волков, тренер академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, высказал мнение, что с двукратной чемпионкой мира среди юниоров Александрой Трусовой по части прыжков может соперничать только американец Нэйтан Чен.

«Реально ли устроить соревнования по прыжкам с участием Трусовой внутри нашей академии? Я об этом не задумывался никогда, если честно. Может быть, действительно будет шоу. Но с Сашей в прыжках соревноваться, мне кажется, нереально. Она такой человек, что с ней в этом соперничать бесполезно. Только если Нэйтан Чен», — цитирует Волкова ТАСС.

В арсенале Трусовой есть четыре вида четверных прыжков.

Нэйтан Чен является двукратным чемпионом мира в мужском катании, а также обладателем бронзовой награды Олимпийских игр.

Ранее Щербакова рассказала, как изменились тренировки после ухода Косторной и Трусовой.