Щербакова рассказала, как изменились тренировки после ухода Косторной и Трусовой

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, как изменились её тренировки после ухода Алёны Косторной и Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе.

«Уделяют ли мне теперь больше внимания? Это, наверное, второстепенные факторы, на которые не стоит обращать внимания. Тренеры со мной занимаются те же, да и система осталась прежней. Изменения незначительные. Мне главное — делать свою работу хорошо», — приводит слова Щербаковой Sport24.

20 сентября Щербакова победила на первом этапе Кубка России по фигурному катанию, набрав 246,40 балла.

Трусова и Косторная перешли в академию Евгения Плющенко минувшим летом, Щербакова продолжает работать с Тутберидзе.

Ранее Щербакова рассказала, изменились ли её взаимоотношения с Трусовой и Косторной.