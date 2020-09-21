Щербакова рассказала, как изменились тренировки после ухода Косторной и Трусовой

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Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, как изменились её тренировки после ухода Алёны Косторной и Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе.
Щербакова рассказала, как изменились тренировки после ухода Косторной и Трусовой
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Уделяют ли мне теперь больше внимания? Это, наверное, второстепенные факторы, на которые не стоит обращать внимания. Тренеры со мной занимаются те же, да и система осталась прежней. Изменения незначительные. Мне главное — делать свою работу хорошо», — приводит слова Щербаковой Sport24.

20 сентября Щербакова победила на первом этапе Кубка России по фигурному катанию, набрав 246,40 балла. 

Трусова и Косторная перешли в академию Евгения Плющенко минувшим летом, Щербакова продолжает работать с Тутберидзе.

Ранее Щербакова рассказала, изменились ли её взаимоотношения с Трусовой и Косторной.

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