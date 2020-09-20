Щербакова рассказала, изменились ли её взаимоотношения с Трусовой и Косторной

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Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, изменились ли её взаимоотношения с Александрой Трусовой и Алёной Косторной после их перехода от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Щербакова рассказала, изменились ли её взаимоотношения с Трусовой и Косторной
  • Reuters

«У нас были хорошие отношения, но, скорее, в тренировочной среде, мы никуда в выходные вместе особо не ездили. И они сохранились, на контрольных прокатах в раздевалке мы были рядом, нормальное общение, никаких проблем. Никаких изменений из-за произошедшего не было», — приводит слова Щербаковой ТАСС.

Трусова и Косторная перешли в Академию Плющенко минувшим летом, Щербакова продолжает работать с Тутберидзе.

Ранее Щербакова заявила, что не будет выступать без четверных прыжков.

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