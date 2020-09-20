Щербакова заявила, что не будет выступать без четверных прыжков

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Анна Щербакова после победы в женском одиночном катании на первом этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани заявила, что не будет выступать без четверных прыжков в своих программах.
Щербакова заявила, что не будет выступать без четверных прыжков
  • РИА Новости

«Прыгнула в начале произвольной программы флип, а не лутц, потому что он лучше получался. Этери Георгиевна предложила после одной из тренировок поменять — каждый второй флип на тренировке удаётся, лутц — хуже, но тренировала и то, и другое. Вариант программы без четверных я вообще не рассматриваю, всегда можно собраться и выдать хотя бы один», — приводит слова Щербаковой ТАСС.

Она отметила, что на следующих соревнованиях намерена исполнять большее число четверных прыжков.

«Сегодня произошла обратная вчерашней ситуация — самый дорогой элемент получился, но во второй половине даже не запомнила, что было, — всё очень сумбурно, хотела просто удержаться на всех прыжках, чтобы не испортить прокат, который так хорошо начинался», — добавила фигуристка.

Щербакова победила на первом этапе Кубка России по фигурному катанию с результатом 246,40 балла — 82,13 за короткую и 164,27 за произвольную программу.

Ранее сообщалось, что Артём Ковалёв выиграл первый этап Кубка России по фигурному катанию.

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