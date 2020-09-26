Алекно ответил на вопрос о лучшем волейболисте России

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно ответил на вопрос, кого он считает лучшим волейболистом России.

«Я никогда не скрывал, что мне нравится Дмитрий Волков, которого я в своё время повёз на Олимпиаду. Это игрок с характером, со стержнем. Даже то, что он сейчас в «Факеле», показательно. Знаю, что он дал слово руководству клуба и его держит. Это вызывает уважение», — цитирует Алекно РИА Новости.

25-летний Волков является двукратным победителем Лиги наций, а также чемпионом Европы 2017 года в составе сборной России.

Ранее волейболист Сергей Тетюхин признался, что не сожалеет о поражении сборной России на Олимпиаде 2000 года.