Тетюхин: хорошо, что не выиграл ОИ в Сиднее

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Самый титулованный российский волейболист Сергей Тетюхин признался, что не сожалеет о поражении отечественной сборной в финале волейбольного турнира Олимпийских игр — 2000, которые проходили в Сиднее.
Тетюхин: хорошо, что не выиграл ОИ в Сиднее
  • РИА Новости

«В 1999 году тренер Геннадий Шипулин отпустил многих игроков сборной в Италию. Это был его стратегический план перед Олимпийскими играми. И он сработал! Мы вернулись совершенно другими. По всем показателям сборная России была сильнее всех в Сиднее. Конечно, было до слёз обидно после поражения в финале от Сербии. У нас был отличный шанс на победу, но, с другой стороны, я даже рад, что не удалось выиграть, поскольку у меня могло и не быть такой длинной карьеры и шести Олимпийских игр. В Сиднее могло всё и закончиться», — цитирует Тетюхина «Матч ТВ».

Волейболист стал олимпийским чемпионом в 2012 году, на своих шестых Играх в карьере.

«Матч ТВ» покажет документальный фильм, посвящённый Тетюхину, 23 сентября в 15:20.

Ранее сообщалось, что пляжные волейболисты из России успешно выступили на ЧЕ.

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