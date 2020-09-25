ПФЛ подтвердила участие подставных игроков в матче «Туапсе» — «СКА Ростов-на-Дону»
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- РИА Новости
«Ассоциация ПФЛ сообщает о подтверждении факта участия в матче первенства ПФЛ сезона-2020/21 «Туапсе» — СКА, состоявшемся 21 сентября, двух футболистов, не включённых в заявку команды «Туапсе», — говорится в сообщении на сайте ПФЛ.
Кроме того, отмечается, что матч «Туапсе» с «Легион Динамо», который был запланирован на 27 сентября, отменён из-за положительных тестов на коронавирус в «Туапсе».
Ранее сообщалось, что «Ротор» получил разрешение на проведение матча девятого тура РПЛ с «Рубином».