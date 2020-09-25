«Ротор» получил разрешение на проведение матча девятого тура РПЛ с «Рубином»

Волгоградский футбольный клуб «Ротор» получил разрешение на проведение матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».

Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

«Клуб предоставил разрешение регионального Роспотребнадзора на проведение встречи девятого тура «Ротор» — «Рубин», а также список игроков, которые сдали отрицательные тесты на коронавирус и смогут принять участие в матче», — говорится в заявлении.

До этого из-за вспышки коронавируса «Ротор» не смог провести матчи с «Краснодаром» и «Ростовом».

Игра «Ротора» с «Рубином» состоится 27 сентября в Волгограде.

Ранее сообщалось, что РФС засчитал техническое поражение «Ротору» в матче с «Ростовом».