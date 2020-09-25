«Ротор» получил разрешение на проведение матча девятого тура РПЛ с «Рубином»

Короткая ссылка
Волгоградский футбольный клуб «Ротор» получил разрешение на проведение матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».
«Ротор» получил разрешение на проведение матча девятого тура РПЛ с «Рубином»
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

«Клуб предоставил разрешение регионального Роспотребнадзора на проведение встречи девятого тура «Ротор» — «Рубин», а также список игроков, которые сдали отрицательные тесты на коронавирус и смогут принять участие в матче», — говорится в заявлении.

До этого из-за вспышки коронавируса «Ротор» не смог провести матчи с «Краснодаром» и «Ростовом».

Игра «Ротора» с «Рубином» состоится 27 сентября в Волгограде.

Ранее сообщалось, что РФС засчитал техническое поражение «Ротору» в матче с «Ростовом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить