РФС засчитал техническое поражение «Ротору» в матче с «Ростовом»

Волгоградскому «Ротору» присуждено техническое поражение в матче с «Ростовом» в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Команда Александра Хацкевича не смогла выйти на игру из-за ситуации с коронавирусом в клубе.

О санкциях в отношении «Ротора» сообщил «Чемпионат» со ссылкой на главу контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артура Григорьянца.

Ранее волгоградцам засчитали техническое поражение за неявку на встречу с «Краснодаром». Кроме того, был отменён их матч со ставропольским «Динамо» в Кубке России.

Ранее наставник «Ростова» Валерий Карпин заявил, что отмена игры с «Ротором» не пойдёт на пользу его команде.