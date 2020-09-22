РФС засчитал техническое поражение «Ротору» в матче с «Ростовом»
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Команда Александра Хацкевича не смогла выйти на игру из-за ситуации с коронавирусом в клубе.
О санкциях в отношении «Ротора» сообщил «Чемпионат» со ссылкой на главу контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артура Григорьянца.
Ранее волгоградцам засчитали техническое поражение за неявку на встречу с «Краснодаром». Кроме того, был отменён их матч со ставропольским «Динамо» в Кубке России.
Ранее наставник «Ростова» Валерий Карпин заявил, что отмена игры с «Ротором» не пойдёт на пользу его команде.