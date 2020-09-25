Сотникова рассказала, что может не есть целый день

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова рассказала, что необходимо сделать, чтобы похудеть.
Сотникова рассказала, что может не есть целый день
  • © Страница Аделины Сотниковой
  • Instagram

«Хочешь быть худой — закрой рот на замок. Меньше есть, больше спорта. Могу не есть целый день. В общем, как можно меньше еды», — написала Сотникова в своём Instagram.

Бывшая спортсменка отметила, что способна выдержать различные негативные факторы, связанные с питанием.

«Мой организм всё выдерживает! Столько разных диет было в моей жизни, стрессов, переживаний, нагрузок, голоданий — и ничего, ещё жива», — добавила Сотникова.

Ранее она оценила переход Александры Трусовой и Алёны Косторной из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

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