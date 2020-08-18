Сотникова оценила переход Трусовой и Косторной из группы Тутберидзе к Плющенко

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Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова поделилась мнением по поводу перехода фигуристок Александры Трусовой и Алёны Косторной из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.
Сотникова оценила переход Трусовой и Косторной из группы Тутберидзе к Плющенко
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Понятное дело, что принимать подобные решения бывает непросто. Я сама через это прошла. Но это не даёт нам право судить кого бы то ни было. Это был их выбор, это их настрой, это их система задач и ценностей. Я не тот человек, который должен их судить. Меня это не касается», — цитирует Сотникову News.ru.

Она также отметила, что ей самой было комфортно работать с Плющенко и она не может сказать плохих слов о его тренерских качествах.

«Он как на тренировках, так и на шоу всегда выкладывался на максимум. У него нет проблем с тем, чтобы распределить свои силы на разные проекты», — добавила Сотникова.

Ранее почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев поделился мнением относительно ухода фигуристов из группы Этери Тутберидзе.

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