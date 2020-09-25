Тухугов затруднился ответить на вопрос, сможет ли Усман Нурмагомедов стать лучше Хабиба
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«Не могу однозначно сказать, так ли это. Усман действительно обладает хорошими данными и большим потенциалом. Как и все Нурмагомедовы, он хорош и в партере, и в стойке. 11 побед без поражений тоже говорят о многом. Думаю, Усман скоро покажет себя на высшем уровне», — сказал Тухугов в интервью RT.
Также борец оценил шансы Умара Нурмагомедова в поединке с Сергеем Морозовым.
«Умар — хороший боец, но Морозов станет серьёзным вызовом для него. Уверен, нас ждёт зрелищный поединок», — добавил Тухугов.
Ранее Тухугов рассказал, как изменился Хабиб Нурмагомедов после смерти отца.