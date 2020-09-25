Тухугов затруднился ответить на вопрос, сможет ли Усман Нурмагомедов стать лучше Хабиба

Российский борец смешанных единоборств Зубайра Тухугов затруднился сказать, что Усман Нурмагомедов станет лучше, чем чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.

«Не могу однозначно сказать, так ли это. Усман действительно обладает хорошими данными и большим потенциалом. Как и все Нурмагомедовы, он хорош и в партере, и в стойке. 11 побед без поражений тоже говорят о многом. Думаю, Усман скоро покажет себя на высшем уровне», — сказал Тухугов в интервью RT.

Также борец оценил шансы Умара Нурмагомедова в поединке с Сергеем Морозовым.

«Умар — хороший боец, но Морозов станет серьёзным вызовом для него. Уверен, нас ждёт зрелищный поединок», — добавил Тухугов.

Ранее Тухугов рассказал, как изменился Хабиб Нурмагомедов после смерти отца.