Тухугов затруднился ответить на вопрос, сможет ли Усман Нурмагомедов стать лучше Хабиба

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Российский борец смешанных единоборств Зубайра Тухугов затруднился сказать, что Усман Нурмагомедов станет лучше, чем чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.
Тухугов затруднился ответить на вопрос, сможет ли Усман Нурмагомедов стать лучше Хабиба
  • © Официальная страница Усмана Нурмагомедова
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«Не могу однозначно сказать, так ли это. Усман действительно обладает хорошими данными и большим потенциалом. Как и все Нурмагомедовы, он хорош и в партере, и в стойке. 11 побед без поражений тоже говорят о многом. Думаю, Усман скоро покажет себя на высшем уровне», — сказал Тухугов в интервью RT.

Также борец оценил шансы Умара Нурмагомедова в поединке с Сергеем Морозовым.

«Умар — хороший боец, но Морозов станет серьёзным вызовом для него. Уверен, нас ждёт зрелищный поединок», — добавил Тухугов.

Ранее Тухугов рассказал, как изменился Хабиб Нурмагомедов после смерти отца.

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