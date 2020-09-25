Тухугов рассказал, как изменился Нурмагомедов после смерти отца

Боец UFC Зубайра Тухугов рассказал, как изменился Хабиб Нурмагомедов после смерти своего отца.

Известный специалист скончался 3 июля в возрасте 57 лет. Нурмагомедов-младший будет секундантом Тухугова на турнире UFC 253.

«Абдулманап Магомедович старался передать опыт всей команде. Но Хабиб, как его сын, перенял больше остальных. И сейчас это чувствуется. Он много подсказывает во время тренировок. Мы доверяем Хабибу так же, как Абдулманапу», — заявил Тухугов в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов рассказал, как боролся с депрессией после смерти отца.