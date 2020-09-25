Нурмагомедов рассказал, как боролся с депрессией после смерти отца

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что постоянно тренировался после смерти своего отца Абдулманапа, чтобы не впасть в депрессию.

Он скончался 3 июля в возрасте 57 лет.

«Когда у меня нет тренировок, то меня депресняк накрывает. Я всю жизнь тренируюсь, и, чтобы у меня хорошая энергетика была, мне надо тренироваться. Отец у меня такой же был. Он всегда тренировался. Его друзья всегда говорили, что, куда бы они ни приехали, у него всегда с собой была сумка. Сначала он обустраивал себе место для сна, а потом искал зал для тренировок. Думаю, что у меня это от него. Для меня это очень важно, потому что я действующий спортсмен, как только я остановлюсь в развитии, это будет плохо прежде всего для меня», — заявил Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу UFC Russia.

Ранее сообщалось, что боец рассказал о своей подготовке к поединку с американцем Джастином Гэтжи.