Джеймс назвал причины победы «Лейкерс» над «Денвером»
- Reuters
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Он отметил, что в этой встрече его партнёры не теряли мяч.
«После второй и третьей игр мы говорили, что не можем совершать так много потерь и просто отдавать мяч этой команде. Сегодня мы отлично поработали над этим. Речь идёт только о том, чтобы использовать наши возможности. Принятие плана на игру и выполнение его в течение 48 минут. Таким образом мы предоставляем себе лучший шанс на победу. Иногда я думаю, что мы отлично справляемся со своей работой. Тренер тоже проделал хорошую работу, сажая меня на скамейку, когда это требовалось. У меня нет времени чувствовать усталость, хотя я устал», — цитирует Джеймса ASAP Sports.
Ранее сообщалось, что Джеймс высказался о деле убитой полицейскими Тейлор.