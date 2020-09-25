Джеймс назвал причины победы «Лейкерс» над «Денвером»

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал победу своей команды над «Денвер Наггетс» в четвёртом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Западной конференции.

Он отметил, что в этой встрече его партнёры не теряли мяч.

«После второй и третьей игр мы говорили, что не можем совершать так много потерь и просто отдавать мяч этой команде. Сегодня мы отлично поработали над этим. Речь идёт только о том, чтобы использовать наши возможности. Принятие плана на игру и выполнение его в течение 48 минут. Таким образом мы предоставляем себе лучший шанс на победу. Иногда я думаю, что мы отлично справляемся со своей работой. Тренер тоже проделал хорошую работу, сажая меня на скамейку, когда это требовалось. У меня нет времени чувствовать усталость, хотя я устал», — цитирует Джеймса ASAP Sports.

Ранее сообщалось, что Джеймс высказался о деле убитой полицейскими Тейлор.