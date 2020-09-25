Джеймс высказался о деле убитой полицейскими Тейлор

Игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о продолжающихся акциях протеста из-за решения суда не выдвигать обвинение полицейским, которые 13 марта застрелили темнокожую жительницу Луисвилля Бреонну Тейлор.

«Я знаю, что мы потеряли красивую женщину, которая уже не имеет права голоса по вопросу того, что сейчас происходит. Мы хотим справедливости независимо от того, сколько времени на это потребуется, даже если для её семьи, для её окружения прошло столько дней, столько часов и столько минут. У меня дома есть дочь, жена, мама и столько выдающихся темнокожих женщин, о которых я должен подумать, если их не будет здесь на следующий день. Подумайте, если бы они были застрелены, я никогда не смог бы простить того, кто это сделал», — приводит слова Джеймса fadeawayworld.net.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» увеличил преимущество в серии финала НБА на Западе с «Денвером» до 3:1.