РФС объявил о замене одного из арбитров матча РПЛ «Зенит» — «Уфа»

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Российский футбольный союз (РФС) объявил об изменении состава судейской бригады матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и «Уфой».
РФС объявил о замене одного из арбитров матча РПЛ «Зенит» — «Уфа»
  • Pixabay

Как сообщает пресс-служба РФС, Рустам Мухтаров заменит почувствовавшего недомогание Константина Шаламберидзе в качестве ассистента главного арбитра встречи Алексея Сухого.

Отмечается, что тест Шаламберидзе на коронавирусную инфекцию дал отрицательный результат.

Матч «Зенит» — «Уфа» состоится 25 сентября в Санкт-Петербурге. Начало — 16:30 мск.

Ранее сообщалось, что ЭСК РФС вынес решения по обращениям «Динамо» и «Спартака».

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