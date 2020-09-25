РФС объявил о замене одного из арбитров матча РПЛ «Зенит» — «Уфа»

Российский футбольный союз (РФС) объявил об изменении состава судейской бригады матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и «Уфой».

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