РФС объявил о замене одного из арбитров матча РПЛ «Зенит» — «Уфа»
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Как сообщает пресс-служба РФС, Рустам Мухтаров заменит почувствовавшего недомогание Константина Шаламберидзе в качестве ассистента главного арбитра встречи Алексея Сухого.
Отмечается, что тест Шаламберидзе на коронавирусную инфекцию дал отрицательный результат.
Матч «Зенит» — «Уфа» состоится 25 сентября в Санкт-Петербурге. Начало — 16:30 мск.
Ранее сообщалось, что ЭСК РФС вынес решения по обращениям «Динамо» и «Спартака».