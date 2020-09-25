«Севилья» вышла на первое место по числу поражений в Суперкубке УЕФА

Испанский футбольный клуб «Севилья» вышел на первое место в истории по числу поражений в матче за Суперкубок УЕФА.

Проигрыш мюнхенской «Баварии» в матче за Суперкубок-2020 стал для испанского коллектива уже пятым в его истории.

Это является наибольшим показателем среди всех команд, когда либо игравших в Суперкубке УЕФА. Прежде «Севилья» проигрывала решающие матчи в 2007, 2014, 2015, 2016 года. При этом в активе андалусской команды есть одна победа — в 2006 году над каталонской «Барселоной», ныне занимающей второе место по числу поражений в Суперкубке УЕФА (4 проигрыша).

Ранее сообщалось, что «Бавария» завоевала Суперкубок УЕФА во второй раз в истории.