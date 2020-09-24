Мостовой о вылете «Ростова» из ЛЕ: очередное фиаско нашего футбола

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал поражение «Ростова» от израильского «Маккаби» из Хайфы в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

«Очередное фиаско нашего футбола. Надо признать, что «Маккаби» по делу выиграл. В каких-то моментах «Ростов» выглядел беспомощно. Футболисты из Израиля ни в чём не уступали, а в какие-то моменты даже превосходили. Уровень нашего футбола падает. Кто-то говорит, что причина в пандемии. Но пандемия-то по всему миру. Злую шутку играет денежный разврат. У «Локомотива» из Тбилиси зарплата по $500 может быть, а они выбили миллионеров. А сейчас «Маккаби» выбил миллионеров. Очень жалко, что именно так начинаем евросезон. Надеемся на оставшиеся команды, которых всё меньше», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

«Ростов» на своём поле проиграл «Маккаби» со счётом 1:2 и завершил выступление в квалификации Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин высказал мнение о причинах поражения «Ростова» от «Маккаби» в матче Лиги Европы.