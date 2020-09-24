Карпин: если кто-то думал, что «Ростов» сильнее «Маккаби», то они заблуждались

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Главный тренер российского футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин высказал мнение о причинах поражения своей команды от израильского «Маккаби» из Хайфы в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
Карпин: если кто-то думал, что «Ростов» сильнее «Маккаби», то они заблуждались
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«Голы, которые мы пропустили, абсолютно разные. Первый — была ошибка в большей степени, но никого не обвиняем, виноваты все. Основная причина поражения — нам не хватало движения, была скованность. То, что проходит в РПЛ, — сегодня этого не было. Начали играть хорошо, забили, потом отдали инициативу. Позор? Если кто-то думал, что мы сильнее «Маккаби», то они заблуждались. Рейтинги ничего не значат, в определённый день надо быть сильнее», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

«Ростов» на своём поле проиграл «Маккаби» со счётом 1:2 и завершил выступление в квалификации Лиги Европы.

Ранее Карпин заявил, что у игроков «Ростова» не было недонастроя на матч с «Маккаби».

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