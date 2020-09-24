Колосков о проигрыше «Ростова»: ничего хорошего сказать нельзя, но и обижать не хочется

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал поражение российского клуба «Ростов» от израильского «Маккаби» из Хайфы в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
Колосков о проигрыше «Ростова»: ничего хорошего сказать нельзя, но и обижать не хочется
  • РИА Новости

«Ничего хорошего сказать нельзя, но вроде и обижать не хочется. Футболисты «Маккаби» в футбол играли, а наши пуляли куда-то, хаос какой-то в игре был, непонятно, за счёт чего команда хотела выиграть. Забили гол, а потом уже «Маккаби» диктовал свои условия игры, у них лучше держался мяч, а кто владеет мячом, тот владеет и инициативой, шансов у соперника победить было больше», — приводит слова Колоскова ТАСС.

Он отметил, что ему была непонятна структура игры «Ростова».

«Инертная очень, на что рассчитывали — непонятно. В общем, полное разочарование, а «Маккаби» на победу наиграл», — добавил почётный президент РФС.

«Ростов» на своём поле проиграл «Маккаби» со счётом 1:2 и завершил выступление в квалификации Лиги Европы.

Ранее Валерий Карпин заявил, что у игроков «Ростова» не было недонастроя на матч с «Маккаби».

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