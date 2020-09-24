Чугайнов: доиграемся до одного клуба в Лиге чемпионов

Бывший защитник московского «Локомотива» и сборной России по футболу Игорь Чугайнов прокомментировал выступление российских клубов в квалификационных раундах еврокубков.

«Что, «Ростов» тоже не хотел? На игроков «Динамо» после поражения в Грузии обрушились, что у них не было мотивации, настроя. Да был настрой, хотели они! Но не смогли: неспособны. Это сейчас наш уровень. «Маккаби» во втором тайме вообще вчистую переиграл «Ростов». А «Краснодар» превзошёл ПАОК только в реализации при равной игре, хотя счёт 2:1 перед ответной встречей очень скользкий», — приводит слова Чугайнова «Матч ТВ».

Он отметил, что российский футбол сейчас на уровне чемпионата Греции.

«Ну какая погоня за первой топ-пятёркой? Не нужно витать в облаках: российский футбол сдал позиции. Таблица коэффициентов УЕФА что-то значит, а там мы в последнее время катимся вниз. Так доиграемся до одного клуба в Лиге чемпионов. Вопрос в качестве вложения средств и коэффициенте полезного действия. Средства у нас вроде бы вкладываются» — добавил бывший футболист.

«Ростов» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы проиграл «Маккаби», а «Динамо» во втором — уступило тбилисскому «Локомотиву», и, как следствие, оба российских клуба завершили свои выступления на турнире, а «Краснодар» продолжает борьбу за выход в основную групповую стадию Лиги чемпионов.

Ранее Валерий Карпин высказался о вылете «Ростова» и «Динамо» из еврокубков.