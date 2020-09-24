Карпин о вылете «Ростова» и «Динамо» из еврокубков: уровень нашего чемпионата, к сожалению, такой

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Главный тренер российского футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин прокомментировал вылет его команды и московского «Динамо» из Лиги Европы УЕФА.
Карпин о вылете «Ростова» и «Динамо» из еврокубков: уровень нашего чемпионата, к сожалению, такой
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«Уровень нашего чемпионата, к сожалению, такой. Не ища оправданий, это наша данность. Не уровня Грузии, наверное, а Израиля — да. Еврокубки это показывают не первый год», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

«Ростов» в третьем квалификационном раунде проиграл «Маккаби», а «Динамо» во втором — уступило тбилисскому «Локомотиву», и, как следствие, оба российских клуба завершили свои выступления на турнире.

Ранее Карпин высказал мнение о причинах поражения «Ростова» от «Маккаби» в матче Лиги Европы.

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