Гамула: в «Ростове» были одни разговоры о «Тоттенхэме», не пройдя ещё «Маккаби»

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Менеджер-селекционер и бывший главный тренер футбольного клуба «Ростов» Игорь Гамула прокомментировал поражение команды от израильского «Маккаби» из Хайфы в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
Гамула: в «Ростове» были одни разговоры о «Тоттенхэме», не пройдя ещё «Маккаби»
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«В клубе были одни разговоры о «Тоттенхэме», не пройдя ещё Израиль. Мы все говорили о встрече с «Тоттенхэмом», как мы там будем выглядеть. Я был уверен, что мы пройдём. Надо сначала сделать одно дело, а потом другое, но получилось так», — приводит слова Гамулы «Матч ТВ».

«Ростов» на своём поле проиграл «Маккаби» со счётом 1:2 и завершил выступление в квалификации Лиги Европы. 

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин высказал мнение о причинах поражения «Ростова» от «Маккаби» в матче Лиги Европы.

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