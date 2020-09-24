Бетербиев подтвердил, что бой с Дайнесом состоится 11 декабря в Москве

Чемпион мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) и Всемирного боксёрского совета (WBC) в полутяжёлом весе россиян Артур Бетербиев подтвердил, что поединок с немцем Адамом Дaйнесом состоится 11 декабря в Москве.

«Восстановление проходит хорошо, прямо рвусь в спортзал, нахожусь в предвкушении начала тренировок. Ориентировочно мой бой состоится 11 декабря в Москве. В общем, говорят про начало декабря», — приводит слова Бетербиева РИА Новости.

Он отметил, что уже начал изучать своего будущего соперника.

«Это хороший соперник, у которого хорошая карьера. В принципе, для меня любой соперник, который выходит со мной в ринг, является хорошим. И с ним надо боксировать на все 100%. Неправильно сравнивать его с прежними оппонентами. Я больше любитель смотреть вперёд. Я не живу прошлым, а стараюсь жить будущим», — добавил россиянин.

Изначально бой должен был пройти в Москве 23 октября, но был перенесён из-за травмы россиянина.

Ранее Бетербиев рассказал о характере полученной травмы.