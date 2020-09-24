Бетербиев подтвердил, что бой с Дайнесом состоится 11 декабря в Москве
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- AFP
«Восстановление проходит хорошо, прямо рвусь в спортзал, нахожусь в предвкушении начала тренировок. Ориентировочно мой бой состоится 11 декабря в Москве. В общем, говорят про начало декабря», — приводит слова Бетербиева РИА Новости.
Он отметил, что уже начал изучать своего будущего соперника.
«Это хороший соперник, у которого хорошая карьера. В принципе, для меня любой соперник, который выходит со мной в ринг, является хорошим. И с ним надо боксировать на все 100%. Неправильно сравнивать его с прежними оппонентами. Я больше любитель смотреть вперёд. Я не живу прошлым, а стараюсь жить будущим», — добавил россиянин.
Изначально бой должен был пройти в Москве 23 октября, но был перенесён из-за травмы россиянина.
Ранее Бетербиев рассказал о характере полученной травмы.