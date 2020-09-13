Бетербиев рассказал о характере полученной травмы

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям Международной боксёрской федерации (IBF) и Всемирного боксёрского совета (WBC) Артур Бетербиев прокомментировал травму, полученную им на спарринге в преддверии поединка с Адамом Дайнесом.

«Друзья, к сожалению, у меня есть неприятные новости. На сборе в Кисловодске я получил повреждение ребра, потому теперь мой следующий бой откладывается. Сейчас буду тренироваться по облегчённой программе. На ринг постараюсь вернуться до конца года. Берегите себя, всем здоровья!» — написал Бетербиев в своём Instagram.

Бой россиянина с немецким боксёром Адамом Дайнесом должен был состояться 23 октября.

Ранее сообщалось, что боксёр Бетербиев получил травму, его бой перенесён.