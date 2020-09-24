Адвокат о решении CAS по Зайцевой: очевидно, что оно принято под давлением

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Алексей Панич, адвокат биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по допинговым делам российских спортсменок.
Адвокат о решении CAS по Зайцевой: очевидно, что оно принято под давлением
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«На наших глазах произошло политическое самоубийство — CAS допустил ряд серьёзных ошибок и не обратил внимания на поддельные подписи Родченкова. Арбитры CAS, надо отдать им должное, затягивали вынесение решения рекордные семь месяцев. Но силы оказались слишком неравны — CAS (структура, зависимая от МОК) вынес решение, к которому мы были готовы. Несмотря на аргументы ведущих экспертов со всего мира, несмотря на здравый смысл и научные доказательства, судьи вынесли такое решение по Ольге Зайцевой. Очевидно, что оно принято под давлением», — приводит слова Панича ТАСС.

Зайцева, Романова и Вилухина были пожизненно дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Их результаты на Олимпиаде были аннулированы. Биатлонистки в Сочи стали серебряными призёрами в составе эстафетной команды.

В итоге CAS полностью оправдал Вилухину и Романову, а апелляция Зайцевой была удовлетворена лишь частично — была снята пожизненная дисквалификация.

Ранее сообщалось, что МОК не намерен опротестовывать решение CAS по делу российских биатлонисток.

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