Драчёв заявил, что IBU давно намеревался отстранить Глазырину

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) временно отстранить Екатерину Глазырину по подозрению в нарушениях антидопинговых правил.

«По Глазыриной это обсуждалось давно, ещё перед началом сезона IBU говорили, что не будут допускать её к стартам. Это всё шло от того, что она вышла после дисквалификации, что она продолжает выступать. Но она имела право выступать после дисквалификации, выходила на этапах Кубка IBU, рассматривали её на этапы Кубка мира. К сожалению, слова IBU сбылись или они сдержали их», — приводит слова Драчёва РИА Новости.

Он отметил, что Глазырина в прошлом сезоне успешно проходила тестирования и у СБР не было к ней претензий.

«Были вопросы по флажкам, но в этом ничего страшного не было. Думаю, что сегодняшнее отстранение связано с теми негативными моментами, которые были раньше», — добавил экс-глава СБР.

Ранее сообщалось, что IBU отстранил Глазырину и Лапшина от стартов из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил.