В «Зените» отреагировали на слухи об интересе к Дракслеру
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«Дракслер? Ещё не написали, что мы в Дембеле заинтересованы? Я уже говорил, что за глупости питаться слухами? Возьмите любую фамилию первоклассного игрока и напишите, что «Зенит» им интересуется», — цитирует Медведева Sport24.
Дракслер выступает за ПСЖ с 2017 года. В 2014 году он выиграл чемпионат мира в составе сборной Германии.
Ранее журналист Нобель Арустамян рассказал об интересе «Зенита» и «Краснодара» к футболисту ПСЖ Дракслеру.