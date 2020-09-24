В «Зените» отреагировали на слухи об интересе к Дракслеру

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Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику французского ПСЖ и сборной Германии Юлиану Дракслеру.
В «Зените» отреагировали на слухи об интересе к Дракслеру
  • Reuters

«Дракслер? Ещё не написали, что мы в Дембеле заинтересованы? Я уже говорил, что за глупости питаться слухами? Возьмите любую фамилию первоклассного игрока и напишите, что «Зенит» им интересуется», — цитирует Медведева Sport24.

Дракслер выступает за ПСЖ с 2017 года. В 2014 году он выиграл чемпионат мира в составе сборной Германии.

Ранее журналист Нобель Арустамян рассказал об интересе «Зенита» и «Краснодара» к футболисту ПСЖ Дракслеру.

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