Чимаев заявил, что выступит в главном бою на одном из турниров UFC

Шведский боец смешанного стиля Хамзат Чимаев заявил, что Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) дал ему возможность выступить в главном поединке на одном из турниров организации.

«У меня есть дата боя. Теперь мне ищут соперника. Пять раундов, главный бой. Спасибо, Дана Уайт, за то, что сдержали слово. Готов драться с кем угодно, когда угодно, где угодно», — написал Чимаев в Twitter.

Чимаев одержал три победы в трёх стартовых поединках в UFC, пропустив в них суммарно лишь два удара. В последнем поединке шведский боец чеченского происхождения нокаутировал американца Джеральда Мершарта на 17-й секунде.

Ранее чемпион UFC Исраэль Адесанья обратился к Чимаеву.