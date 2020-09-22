Чемпион UFC Адесанья обратился к Чимаеву

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Исраэль Адесанья заявил, что на данный момент шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев дерётся на «низком уровне конкуренции».

«Я его даже не знаю, не видел этого боя. Смотрел лишь эпизоды с пресс-конференции, где он всем отвечал. Да, это было неплохо, но боя я его не видел. Так или иначе, парень, пока что ты дерёшься на очень низком уровне конкуренции. Думаешь, что если ты побил кого-то, то можешь вызывать всех? В начале каждый ведёт себя так, как и ты, пытаясь раскрутить себя. Продолжай в том же духе», — заявил Адесанья ESPN.

Чимаев одержал три победы в трёх стартовых поединках в UFC, пропустив в них суммарно лишь два удара. В последнем бою он нокаутировал американца Джеральда Мершарта на 17-й секунде.

Ранее Чимаев назвал бойцов UFC, с которыми хотел бы сразиться в следующем поединке.