Чемпион UFC Адесанья обратился к Чимаеву
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«Я его даже не знаю, не видел этого боя. Смотрел лишь эпизоды с пресс-конференции, где он всем отвечал. Да, это было неплохо, но боя я его не видел. Так или иначе, парень, пока что ты дерёшься на очень низком уровне конкуренции. Думаешь, что если ты побил кого-то, то можешь вызывать всех? В начале каждый ведёт себя так, как и ты, пытаясь раскрутить себя. Продолжай в том же духе», — заявил Адесанья ESPN.
Чимаев одержал три победы в трёх стартовых поединках в UFC, пропустив в них суммарно лишь два удара. В последнем бою он нокаутировал американца Джеральда Мершарта на 17-й секунде.
Ранее Чимаев назвал бойцов UFC, с которыми хотел бы сразиться в следующем поединке.