Чимаев назвал бойцов UFC, с которыми хотел бы сразиться в следующем поединке
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«Следующий соперник Усмана — Бёрнс. Дайте мне Масвидаля, Ковингтона, Эдвардса, Вандербоя или Демьена. У них разные лица, однако итог будет один — уничтожение. Давайте сделаем это, UFC, Дана Уайт», — написал Хамзат Чимаев в своём Twitter.
В последнем бою Чимаев одержал третью победу в карьере в UFC, нокаутировав Джеральда Мёршарта. Бойцу потребовалось всего 17 секунд, он нокаутировал противника на турнире UFC Fight Night 178 первым же ударом. Все три поединка в UFC Чимаев завершил досрочно.
Ранее Чимаев высказался о сравнениях с Нурмагомедовым.