Чимаев назвал бойцов UFC, с которыми хотел бы сразиться в следующем поединке

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев заявил, что в следующем бою хотел бы встретиться с Хорхе Масвидалем, Колби Ковингтоном, Леоном Эдвардсом, Стивеном Томпсоном или Демьеном Майей.

«Следующий соперник Усмана — Бёрнс. Дайте мне Масвидаля, Ковингтона, Эдвардса, Вандербоя или Демьена. У них разные лица, однако итог будет один — уничтожение. Давайте сделаем это, UFC, Дана Уайт», — написал Хамзат Чимаев в своём Twitter.

В последнем бою Чимаев одержал третью победу в карьере в UFC, нокаутировав Джеральда Мёршарта. Бойцу потребовалось всего 17 секунд, он нокаутировал противника на турнире UFC Fight Night 178 первым же ударом. Все три поединка в UFC Чимаев завершил досрочно.

Ранее Чимаев высказался о сравнениях с Нурмагомедовым.