Чимаев о сравнениях с Нурмагомедовым: я не второй Хабиб

Шведский боец смешанного стиля Хамзат Чимаев рассказал о своём отношении к сравнению его с чемпионом UFC в лёгком дивизионе Хабибом Нурмагомедовым.

«Да, все говорят, мол, я второй Хабиб. Но я Хамзат. Я могу вырубать людей, могу душить и разбивать их», — приводит слова Чимаева MMA Fighting.

В послужном списке 26-летнего Чимаева, являющегося уроженцем Чечни, но выступающего за Швецию, девять побед в ММА, шесть из которых были одержаны нокаутом, а ещё три — сдачей соперника.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках.

Ранее сообщалось, что Чимаев установил рекорд UFC.