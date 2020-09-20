Чимаев о сравнениях с Нурмагомедовым: я не второй Хабиб

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Шведский боец смешанного стиля Хамзат Чимаев рассказал о своём отношении к сравнению его с чемпионом UFC в лёгком дивизионе Хабибом Нурмагомедовым.
Чимаев о сравнениях с Нурмагомедовым: я не второй Хабиб
  • globallookpress.com

«Да, все говорят, мол, я второй Хабиб. Но я Хамзат. Я могу вырубать людей, могу душить и разбивать их», — приводит слова Чимаева MMA Fighting.

В послужном списке 26-летнего Чимаева, являющегося уроженцем Чечни, но выступающего за Швецию, девять побед в ММА, шесть из которых были одержаны нокаутом, а ещё три — сдачей соперника.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках.

Ранее сообщалось, что Чимаев установил рекорд UFC.

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