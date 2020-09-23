Бывший тренер сборной Германии будет работать с российскими скелетонистами

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Бывший главный тренер сборной Германии по скелетону Дирк Матшенц будет работать в российской национальной команде.
Бывший тренер сборной Германии будет работать с российскими скелетонистами
  • РИА Новости

Как сообщил старший тренер сборной России по скелетону Денис Алимов, слова которого передаёт ТАСС, немецкий специалист был приглашён в российскую команду для работы в предстоящем сезоне с прицелом на Олимпиаду-2022.

«Дирку будет чем поделиться с нами, он приходит в сборную России с техникой. Та же Тина Херман, действующая чемпионка мира, в последние годы выступает на скелетоне, изготовленном лично им. В сборной России как тренер он будет отвечать за несколько направлений», — добавил Алимов.

Ранее сообщалось, что IBSF объявила о переносе чемпионата мира 2021 года по бобслею и скелетону.

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