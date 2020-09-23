Боксёр Тищенко начал подготовку к титульному бою

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко начал подготовку к следующему поединку, который будет титульным.

Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании RCC Boxing.

Отмечается, что дата и место проведения боя, а также имя соперника пока не определены.

В активе 29-летнего Тищенко семь побед (пять из которых нокаутом) и ни одного поражения. Он владеет титулом интерконтинентального чемпиона по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в первом тяжёлом весе.

Ранее сообщалось, что первый бой Мурата Гассиева после возвращения на ринг пройдёт в России.