Боксёр Тищенко начал подготовку к титульному бою

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Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко начал подготовку к следующему поединку, который будет титульным.
Боксёр Тищенко начал подготовку к титульному бою
  • © Европейская конфедерация бокса (EUBC)
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Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании RCC Boxing.

Отмечается, что дата и место проведения боя, а также имя соперника пока не определены.

В активе 29-летнего Тищенко семь побед (пять из которых нокаутом) и ни одного поражения. Он владеет титулом интерконтинентального чемпиона по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в первом тяжёлом весе.

Ранее сообщалось, что первый бой Мурата Гассиева после возвращения на ринг пройдёт в России.

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