Боксёр Тищенко начал подготовку к титульному бою
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Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании RCC Boxing.
Отмечается, что дата и место проведения боя, а также имя соперника пока не определены.
В активе 29-летнего Тищенко семь побед (пять из которых нокаутом) и ни одного поражения. Он владеет титулом интерконтинентального чемпиона по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в первом тяжёлом весе.
Ранее сообщалось, что первый бой Мурата Гассиева после возвращения на ринг пройдёт в России.