Клопп, Нагельсманн и Флик претендуют на награду лучшему тренеру сезона по версии УЕФА

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил имена претендентов на звание лучшего тренера сезона-2019/20.
Клопп, Нагельсманн и Флик претендуют на награду лучшему тренеру сезона по версии УЕФА
  • Reuters

В шорт-лист номинантов вошли главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик и возглавляющий «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн.

В топ-10 также вошли Томас Тухель («Пари Сен-Жермен»), Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Хулен Лопетеги («Севилья»), Руди Гарсия («Лион»), Зинедин Зидан («Реал»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Антонио Конте («Интер»).

Награждение состоится 1 октября в швейцарском Ньоне во время жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока сезона.

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