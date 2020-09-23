Клопп, Нагельсманн и Флик претендуют на награду лучшему тренеру сезона по версии УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил имена претендентов на звание лучшего тренера сезона-2019/20.

В шорт-лист номинантов вошли главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик и возглавляющий «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн.

В топ-10 также вошли Томас Тухель («Пари Сен-Жермен»), Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Хулен Лопетеги («Севилья»), Руди Гарсия («Лион»), Зинедин Зидан («Реал»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Антонио Конте («Интер»).

Награждение состоится 1 октября в швейцарском Ньоне во время жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока сезона.