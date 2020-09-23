СМИ: Вдова Брайанта подала в суд на шерифа из-за фото с места крушения вертолёта

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Ванесса Брайант, вдова пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, подала иск в суд на шерифа округа Лос-Анджелес из-за фотографий с места трагедии, в которой погибли её муж, дочь Джианна и ещё семь человек.
СМИ: Вдова Брайанта подала в суд на шерифа из-за фото с места крушения вертолёта
  • Reuters

Как сообщает TMZ, в исковом заявлении говорится, что не менее восьми заместителей шерифа на месте крушения вертолёта сделали фотографии на личные мобильные телефоны, и эти снимки были использованы не в расследовании, а в личных целях.

Так, в заявлении указано, что заместители шерифа демонстрировали фотографии своим коллегам, а один из них пытался произвести впечатление на женщину в баре, показав ей эти фото, о чём стало известно после звонка услышавшего это бармена в департамент шерифа.

Отмечается, что Ванесса Брайант требует возмещения убытков за халатность, вторжение в частную жизнь и умышленное причинение эмоционального стресса.

41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек погибли при крушении вертолёта, которое произошло 26 января в окрестностях Лос-Анджелеса.

Ранее сообщалось, что вечером перед гибелью Брайант перенёс время вылета вертолёта на 45 минут.

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