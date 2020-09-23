СМИ: Вдова Брайанта подала в суд на шерифа из-за фото с места крушения вертолёта
- Reuters
Как сообщает TMZ, в исковом заявлении говорится, что не менее восьми заместителей шерифа на месте крушения вертолёта сделали фотографии на личные мобильные телефоны, и эти снимки были использованы не в расследовании, а в личных целях.
Так, в заявлении указано, что заместители шерифа демонстрировали фотографии своим коллегам, а один из них пытался произвести впечатление на женщину в баре, показав ей эти фото, о чём стало известно после звонка услышавшего это бармена в департамент шерифа.
Отмечается, что Ванесса Брайант требует возмещения убытков за халатность, вторжение в частную жизнь и умышленное причинение эмоционального стресса.
41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек погибли при крушении вертолёта, которое произошло 26 января в окрестностях Лос-Анджелеса.
Ранее сообщалось, что вечером перед гибелью Брайант перенёс время вылета вертолёта на 45 минут.