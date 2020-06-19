Вечером перед гибелью Брайант перенёс время вылета вертолёта на 45 минут

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По словам персонального ассистента погибшего баскетболиста Коби Брайанта Крейта Брэди, легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) незадолго до трагедии перенёс время отправки вертолёта из аэропорта на 45 минут.
Вечером перед гибелью Брайант перенёс время вылета вертолёта на 45 минут
  • Reuters

«Я изменил время взлёта вечером перед тем днём. Коби решил, что хочет посмотреть матч других команд, который проходил перед игрой его команды. Планировалось, что вертолёт поднимется в небо в 09:45, а вечером в субботу взлёт перенесли на 09:00», — цитирует Брэди Yahoo! Sports Australia.

Брайант и ещё восемь человек, включая его дочь Джанну, 26 января погибли при крушении вертолёта в Калабасасе. Вероятной причиной аварии стала ошибка пилота в тяжёлых погодных условиях.

Ранее источник сообщил новые подробности гибели баскетболиста Брайанта.

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