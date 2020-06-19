Вечером перед гибелью Брайант перенёс время вылета вертолёта на 45 минут
- Reuters
«Я изменил время взлёта вечером перед тем днём. Коби решил, что хочет посмотреть матч других команд, который проходил перед игрой его команды. Планировалось, что вертолёт поднимется в небо в 09:45, а вечером в субботу взлёт перенесли на 09:00», — цитирует Брэди Yahoo! Sports Australia.
Брайант и ещё восемь человек, включая его дочь Джанну, 26 января погибли при крушении вертолёта в Калабасасе. Вероятной причиной аварии стала ошибка пилота в тяжёлых погодных условиях.
Ранее источник сообщил новые подробности гибели баскетболиста Брайанта.