Семеду попрощался с «Барселоной»

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Защитник сборной Португалии по футболу Нелсон Семеду сообщил о своём предстоящем уходе из каталонского клуба «Барселона».
Семеду попрощался с «Барселоной»
  • Reuters

«Большое спасибо, «Барселона», за предоставленную возможность воплотить мечту — носить эту футболку, играть на «Камп Ноу», учиться и наслаждаться возможностью быть рядом с лучшими в мире. Спасибо за то, что подтолкнули меня к прогрессу в игре и к росту в личностном плане. Это были три прекрасных года, которых я никогда не забуду», — написал Семеду в своём Instagram.

26-летний Семеду выступает за «Барселону» с 2017 года. В его активе два гола и 11 голевых передач в 124 матчах за каталонскую команду.

По данным СМИ, португалец может продолжить карьеру в английском «Вулверхэмптон Уондерерс».

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