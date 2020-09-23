«Ювентус» объявил о переходе Мораты на правах аренды

Туринский футбольный клуб «Ювентус» объявил о трансфере испанского форварда Альваро Мораты на правах аренды из мадридского «Атлетико».

Как сообщает пресс-служба «Ювентуса», арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21 и предусматривает опцию выкупа прав на 27-летнего форварда.

Мората, являющийся воспитанником мадридского «Реала», в прошлом уже играл за «Ювентус» — с 2014 по 2016 год. В его активе 27 голов и 18 голевых передач в 93 матчах за бьянконери.

За «Атлетико» он играет с лета 2019 года на правах аренды из «Челси», а летом 2020 года он на постоянной основе стал игроком мадридской команды.

Ранее сообщалось, что «Интер» объявил о переходе Видаля из «Барселоны».