Судья Вилков обслужит матч девятого тура РПЛ ЦСКА — «Локомотив»
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Об этом сообщает официальный сайт РФС. Бригаду Вилкова дополнят ассистенты судьи Дмитрий Мосякин и Илья Елеференко, а также резервный судья Антон Фролов. Арбитром VAR будет Сергей Карасёв, на AVAR отработает Валерий Данченко. Инспектором встречи назначен Николай Левников.
Матч ЦСКА — «Локомотив» пройдёт 27 сентября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
Ранее в «Зените» отреагировали на вердикт РФС признать ошибкой засчитанный гол Дзюбы «Уралу».