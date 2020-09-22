Судья Вилков обслужит матч девятого тура РПЛ ЦСКА — «Локомотив»

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Матч девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Локомотив» обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым.
Судья Вилков обслужит матч девятого тура РПЛ ЦСКА — «Локомотив»
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Об этом сообщает официальный сайт РФС. Бригаду Вилкова дополнят ассистенты судьи Дмитрий Мосякин и Илья Елеференко, а также резервный судья Антон Фролов. Арбитром VAR будет Сергей Карасёв, на AVAR отработает Валерий Данченко. Инспектором встречи назначен Николай Левников. 

Матч ЦСКА — «Локомотив» пройдёт 27 сентября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

Ранее в «Зените» отреагировали на вердикт РФС признать ошибкой засчитанный гол Дзюбы «Уралу».

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