В «Зените» отреагировали на вердикт РФС признать ошибкой засчитанный гол Дзюбы «Уралу»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал заявление Российского футбольного союза (РФС) о том, что бригада арбитров матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом» (1:1) допустила ошибку, засчитав гол форварда питерцев Артёма Дзюбы.

«Глупо оспаривать вердикт судейского комитета. Единственное, я бы хотел высказать пожелание, чтобы спорные судейские вопросы наши руководители комментировали и показывали как можно раньше, а не через несколько дней после матча. Понятно, что сложная система у VAR, но всегда можно сложные вещи объяснить простыми словами. Я надеюсь, это решение послужит улучшению работы судьей», — цитирует Медведева Sport24.

Также гендиректор «Зенита» не считает, что неправильно засчитанный гол его команды существенно повлиял на результат матча.

«Повлияла ли эта ошибка на результат? Хорошо известно в футболе, что ранний гол очень часто плохо действует на забившую команду. Бывает и хорошо, а очень часто бывает плохо, потому я бы не стал говорить, что засчитанный гол с учётом забитого мяча «Урала» во втором тайме предопределил исход игры, потому что оставалось играть 86 минут и добавленное время», — добавил Медведев.

Ранее президент «Урала» обвинил в предвзятости арбитра матча с «Зенитом» за засчитанный гол Дзюбы.