В «Зените» отреагировали на вердикт РФС признать ошибкой засчитанный гол Дзюбы «Уралу»
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«Глупо оспаривать вердикт судейского комитета. Единственное, я бы хотел высказать пожелание, чтобы спорные судейские вопросы наши руководители комментировали и показывали как можно раньше, а не через несколько дней после матча. Понятно, что сложная система у VAR, но всегда можно сложные вещи объяснить простыми словами. Я надеюсь, это решение послужит улучшению работы судьей», — цитирует Медведева Sport24.
Также гендиректор «Зенита» не считает, что неправильно засчитанный гол его команды существенно повлиял на результат матча.
«Повлияла ли эта ошибка на результат? Хорошо известно в футболе, что ранний гол очень часто плохо действует на забившую команду. Бывает и хорошо, а очень часто бывает плохо, потому я бы не стал говорить, что засчитанный гол с учётом забитого мяча «Урала» во втором тайме предопределил исход игры, потому что оставалось играть 86 минут и добавленное время», — добавил Медведев.
Ранее президент «Урала» обвинил в предвзятости арбитра матча с «Зенитом» за засчитанный гол Дзюбы.