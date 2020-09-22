Президент «Урала» обвинил в предвзятости арбитра матча с «Зенитом» за засчитанный гол Дзюбы

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал тот факт, что Российский футбольный союз (РФС) признал ошибочно засчитанным гол форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в ворота екатеринбургской команды в матче восьмого тура Российской премьер-лиги.

«Я не говорю, что мы бы обязательно выиграли, если бы мяч Дзюбы был отменён. Может, этот гол сыграл плохую услугу «Зениту», они немного расслабились. Дело в другом. В каждой игре судьи что-то придумывают. Я не против арбитров. Я видел лицо Карасёва и линейного арбитра, которые были уверены, что Дзюба в офсайде, а VAR говорит, что всё хорошо. Теперь этот эпизод разобрали, и оказалось, что линию нарисовали неправильно. Матюнин он и есть Матюнин! Вся страна видела офсайд, он — нет. Вот это предвзятость. Самое главное, когда с судьями говоришь, им невозможно что-то доказать. Журналисты, болельщики, тренеры и спортсмены всё видят, а судьи не понимают. Им кажется, их зря критикуют», — цитирует Иванова Sport24.

Также президент «Урала» добавил, что он выступает против системы VAR.

«Я против VAR. Ошибки украшают футбол: арбитры ошибаются, футболисты с двух метров не попадают. Марадона рукой англичанам забил, до сих пор все вспоминают», — сказал Иванов.

Ранее в РФС признали ошибку VAR в моменте с голом Дзюбы в ворота «Урала».