В РФС признали ошибку VAR в моменте с голом Дзюбы в ворота «Урала»
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба РФС. В матче «Урал» — «Зенит» система VAR ошибочно не определила положение «вне игры» в моменте с голом форварда петербуржцев Артёма Дзюбы на четвёртой минуте. Встреча завершилась вничью — 1:1.
«Первоначальное решение ассистента арбитра о фиксации положения «вне игры» было правильным. VAR и AVAR неправильно расположили линию офсайда по голове, а не по стопе Артёма Дзюбы», — говорится в сообщении.
Ранее РФС засчитал техническое поражение «Ротору» в матче с «Ростовом».