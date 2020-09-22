В РФС признали ошибку VAR в моменте с голом Дзюбы в ворота «Урала»

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Специальный советник генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) совместно с командой проекта системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России провели анализ работы видеосудей и их ассистентов на матчах восьмого тура Российской премьер-лиги.
В РФС признали ошибку VAR в моменте с голом Дзюбы в ворота «Урала»
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба РФС. В матче «Урал» — «Зенит» система VAR ошибочно не определила положение «вне игры» в моменте с голом форварда петербуржцев Артёма Дзюбы на четвёртой минуте. Встреча завершилась вничью — 1:1.

«Первоначальное решение ассистента арбитра о фиксации положения «вне игры» было правильным. VAR и AVAR неправильно расположили линию офсайда по голове, а не по стопе Артёма Дзюбы», — говорится в сообщении.

Ранее РФС засчитал техническое поражение «Ротору» в матче с «Ростовом».

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