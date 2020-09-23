UFC Gym Russia: Нурмагомедов не мог провалить взвешивание из-за тирамису

Директор направления ММА в UFC Gym Russia Шамиль Сулейманов прокомментировал инцидент с действующим чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, который не смог сделать вес в преддверии поединка с Тони Фергюсоном в 2017 году.

«Вся история с тирамису просто абсурдна. Люди, которые критиковали Нурмагомедова за то, что он якобы ел сладости до схватки с Фергюсоном, ничего не понимают в предмете. В тот момент у меня родилась идея продемонстрировать ошибочность подобных суждений и дать бойцу съесть что-либо подобное перед взвешиванием. Эксперимент решил провести с представителем команды «Стрела» Гигой Кухалашвили», — заявил Сулейманов в интервью RT.

По его словам, за 18 дней до взвешивания он предложил бойцу добавить в рацион сладкого, после чего продолжить подготовку к процедуре.

«Он сказал: «Хочу торт медовик и сникерс». Я согласился, но только с тем условием, что Гига также съест ещё и тирамису. После он прислал мне видеоподтверждение того, что скушал огромную коробку сладостей. Помимо прочего, он съел хачапури по-аджарски, но за четыре дня до назначенного срока находился в лимите своей категории. Этим я хотел показать, что тирамису или что-либо подобное неспособно помешать сделать вес спортсмену такого уровня, как Хабиб. Проблема была в другом. Возможно, просто организм дал сбой. В любом случае существуют новые методики сгонки, которые необходимо начинать использовать», — заключил Сулейманов.

Ранее специалист не исключил, что Фёдор Емельяненко принимал допинг.