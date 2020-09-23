Сулейманов не исключил, что Фёдор Емельяненко мог принимать допинг

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Директор направления ММА в UFC Gym Russia Шамиль Сулейманов прокомментировал слухи о том, что экс-чемпион PRIDE Фёдор Емельяненко мог принимать допинг в период выступления в японском промоушене.
Сулейманов не исключил, что Фёдор Емельяненко мог принимать допинг
  • РИА Новости

«Не могу ни утверждать, ни отрицать подобное. Если все играли по определённым правилам, было бы очень странно, что один единственный человек отличался. Но никаких подтверждений нет. Даже если мы допустим, что Фёдор действительно принимал допинг, то это ничего не меняет. Ведь соперники тоже употребляли его, но Емельяненко всё равно выигрывал», — сказал Сулейманов в интервью RT.

Ранее он рассказал, какие преимущества бойцам смешанных единоборств даёт применение запрещённых препаратов.

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